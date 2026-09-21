Тревогу не объявляли: в ISW объяснили, почему Кремль скрыл самую массированную атаку

Власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не рассылали SMS-предупреждения об угрозе атаки.

Во время массированной атаки дронов на Москву 20 сентября российские власти специально не предупреждали о тревоге ни сиренами, ни SMS-уведомлениями.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), причина проста - нежелание срывать явку в последний день голосования на выборах в Госдуму.

"20 сентября, в последний день голосования на выборах в Госдуму, власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не рассылали SMS-предупреждений об угрозе атаки - хотя раньше делали это даже во время значительно меньших ударов", - говорится в отчете аналитиков.

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Однако, как отметили в ISW, власти РФ прибегли к своему привычному маневру - ограничили мобильную связь, на этот раз даже не удосужившить официально объяснить причину.

Примечательно, что жители Подмосковья жаловались в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева на отсутствие предупреждений о воздушной атаке, но это длилось ровно до того момента, пока комментакрии на канале не закрыли.

Из этого всего аналитики ISW сделали вывод, что Кремль поставили высокую явку избирателей выше безопасности людей.

Атака на Москву и область 20 сентября

В ночь на 20 сентября 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным российских властей, в направлении столицы якобы двигались сотни дронов. В то же время, мэр Москвы Сергей Собянин признал удары по территории Московского НПЗ и заявил о повреждении жилого дома.

В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Также сообщалось о пожарах на территории логистического технопарка "Софьино". Отдельно появились сообщения о возгорании на Московском НПЗ в районе Капотни.

Из-за атаки в московских аэропортах были введены ограничения: более 400 рейсов задержали или отменили, часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

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