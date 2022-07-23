В турецком министерстве указали, что российская сторона заверила их в непричастности к обстрелу одесского морпорта.

Минобороны Турции отреагировало на ракетный удар по одесскому морскому порту.

Как заявил министр обороны страны Хулуси Акар, его ведомство получило информацию о ракетном ударе. Акар сообщил, что провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

"Мы получили необходимую информацию", - прокомментировал разговор Акар.

Турецкий министр сказал, что по заявлению украинской стороны, по порту был ракетный удар, но негативного влияния на грузоподъемность и вместимость доков не было и что его работа может продолжаться.

Кроме того, по заявлению Акара, он провел переговоры также и с российской стороной.

"Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", - сказал Акар.

При этом он подчеркнул, что тот факт, что такой инцидент произошел сразу после подписания соглашения по отгрузке украинского зерна, очень беспокоит Турцию.

"Мы также обеспокоены этим. Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства по договоренности, достигнутой вчера", - сказал министр.

Также он сообщил о запуске работы Совместного координационного центра по вывозу украинского зерна.

"Мы выполнили свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании, который мы подписали во время вчерашней встречи, и будем продолжать это делать. В этом контексте работа, которую мы проводим со вчерашнего дня, чтобы совместный координационный центр заработал, как того требует вчерашняя договоренность, завершена. Представители России и Украины, включая представителя ООН, сейчас работают с Турцией в Совместном координационном центре", - сообщил Акар.

Он отметил, что Турция продолжит работу над выполнением соглашения, контактируя со всеми сторонами, которые его подписали.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов.

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