РФ ударила по нескольким областям: есть погибшие и раненые, в городах многочисленные разрушения (фото, видео)

В результате в результате дроновой атаки в городе зафиксированы многочисленные разрушения, ранены.

В ночь на 21 сентября российские оккупанты атаковали дронами Запорожье, в результате чего в городе есть раненые и многочисленные разрушения.

Как говорится в сообщении сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, в общей сложности 8 человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

"По уточненной информации, в результате атаки врага по одному из многоэтажных домов ранения получил 52-летний мужчина. У него ожоги тела", – сообщил Федоров.

Кроме того, россияне попали в один из корпусов высшего учебного заведения Запорожья. По данным Федорова, обошлось без пострадавших.

"Удары по учебным заведениям, где учится наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", – прокомментировал он.

По данным местных СМИ, речь идет об историческом корпусе Запорожского национального университета в центре города. В результате попадания в здание начался масштабный пожар.

В 3-м учебном корпусе ранее располагалась женская гимназия. Это самое старое здание университета. Оно построено в 1902 году.

По обновленным данным Запорожской областной военной администрации, россияне били дронами по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

"Есть повреждения многоэтажек, университета, торгового центра. Пострадали шесть гражданских людей. Часть пожаров уже ликвидирована", - говорится в сообщении.

Атаки по другим областям

Кроме того, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале, в Харьковской области в результате атаки захватчиков 1 человек погиб, а еще 3 - пострадали.

"Сегодня ночью российские войска атаковали ударными БпЛА город Лозовая. В результате обстрела повреждены и частично разрушены объекты жилищного сектора и железнодорожной инфраструктуры. Возникли две ячейки возгораний", - говорится в сообщении.

Так, один из пожаров произошел в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Там на площади 200 кв м горела крыша. Кроме того, разрушения получили квартиры на втором этаже.

"При ликвидации последствий вражеского удара спасатели ГСЧС спасли женщину и деблокировали из-под завалов тело погибшего человека", - сообщили спасатели.

Кроме того, ночью в ГСЧС заявили, что россияне наносят комбинированные удары по Сумам. Там было зафиксировано попадание дронов рядом с жилым многоквартирным жилым домом. В результате атаки погибла женщина, а мужчина был травмирован.

"Менее чем через час еще один вражеский дрон попал в гражданский автомобиль. Произошло возгорание. Все очаги горения ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - говорится в сообщении.

Также в этот промежуток времени город оказался под авиационными ударами, повреждено учебное заведение. Предварительно обошлось без травмированных.

Удары по Запорожью

В сентябре 2026 года российские войска продолжали наносить удары по Запорожью и гражданской инфраструктуре города. В частности, 17 сентября россияне нанесли удар по торговому центру на правобережье Запорожья. На месте вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, пострадавших не было.

По словам представителей областной власти, в этот день российские удары также были направлены по гражданским предприятиям, автобусным остановкам и самим автобусам, а также торговым объектам.