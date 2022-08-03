Судно вышло из турецкого порта Искендерун и должно прибыть в Украину 5 августа.

В Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ идет судно за экспортным зерном.

Об этом в Telegram сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"От пролива Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" (Одесская обл. – УНИАН) идет турецкий балкер OSPREYS под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5-го августа. Это будет первое судно из тех, что не были заблокированы в наших портах с 24-го февраля, которое идт за украинским экспортным зерном", - сообщил Братчук.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

1 августа утром с Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Сегодня, 3 августа, это судно уже оставило Черное море и через Босфорский пролив прошло дальше.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что прохождение судна с украинским хлебом через Босфорский пролив - это лишь первый шаг к тому, чтобы установить безопасность продовольствия в мире.