РФ нанесла удар по одному из складов 'Эко Маркет': компания сделала заявление о работе магазинов

В сообщении указывается, что поставки будут обеспечены и делается всё возможное, чтобы посетители могли приобрести привычные продукты в магазинах.

В воскресенье, 20 сентября, один из складов "ЭКО Маркет" получил повреждения, сообщила компания в Facebook.

К счастью, в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

"Наша команда в безопасности. Все сотрудники живы и невредимы", – говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что магазины "ЭКО Маркет" продолжают работу. Добавляется, что поставки будут обеспечены и делается всё возможное, чтобы посетители могли приобрести привычные продукты в магазинах:

"Работаем в чрезвычайном режиме и прилагаем все усилия, чтобы необходимые товары оставались на полках".

В компании поблагодарили партнеров, спасателей и защитников за оказанную помощь и поддержку.

Атаки России на склады украинских супермаркетов

Ранее УНИАН сообщал, что 20 августа в результате российской атаки был поражен склад торговой сети "Фора" под Борисполем. В компании уточнили, что пострадал склад "Фора" в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция. Примечательно, что он проработал всего неделю. Кроме того, также было повреждено складское помещение логистического партнера сети Varus, расположенное в Борисполе. Там хранилась часть товарных запасов сети. В результате российской атаки пострадал еще и склад официального представителя французского косметического бренда Yves Rocher в Украине.

Также мы писали, что логистический центр сети супермаркетов Novus подвергся нескольким прямым ракетным ударам в результате российской атаки. Сеть супермаркетов "Сильпо" сообщала об обстрелах со стороны РФ по двум распределительным центрам компании. Сообщалось о 6 погибших сотрудниках.

В FT рассказали, что в конце августа и в начале сентября из-за российских атак пострадали крупные розничные сети, издательства, фармацевтические компании и "Новая почта", а в киевских супермаркетах начали возникать перебои с поставками товаров. Издание отметило, что российские атаки наносят всё больший ущерб украинскому бизнесу и создают дополнительное давление на экономику страны. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что из-за российских атак государство может потерять около 1,5 млрд долларов налоговых поступлений.

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