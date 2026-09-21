Большинство получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

На региональных выборах в Германии в одной из земель партия канцлера Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – потерпела историческое поражение. Она не смогла преодолеть 5-процентный барьер и не войдет в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании. Как пишет Tagesspiegel, это худший результат ХДС на земельных выборах в истории Германии.

Большинство на выборах в Мекленбурге-Передней Померании получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН). Партия набрала 38,2% голосов, опередив СДПГ (35,5%). В земельный парламент также пройдут Левая партия (6,5%) и "Зеленые" (5,7%).

В то же время все политические силы, прошедшие в земельный парламент в этом регионе, исключили возможность коалиции с AfD.

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Пророссийская АдН ранее завоевала большинство мест в региональном парламенте земли Саксония-Анхальт 6 сентября 2026 года, а в Тюрингии – в сентябре 2024 года. Таким образом, Мекленбург – Передняя Померания стал третьим регионом, где партия получает большинство в ландтаге, региональном парламенте.

Между тем, в федеральной земле Берлин завершили подсчет голосов после выборов 20 сентября. Наибольшее количество голосов получила партия Ливи – 25,7%, за ними следует ХДС с 18,8% голосов, а на третьем месте AfD – 16,3%.

Ранее Фридрих Мерц после поражения Христианско-демократического союза (ХДС) на местных выборах в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания и в Берлине заявил о намерении продолжить реформы на посту канцлера и не уходить в отставку.

Перед местными выборами в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине активно обсуждалась возможность замены Мерца, если политические позиции его партии не улучшатся. В то же время лидеры восьми немецких земель выразили ему поддержку.

Позиция АдН по Украине

Ранее лидер АдН Алиса Вайдель заявила, что ее партия хочет прекратить оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Лидер АдН также призвала отменить выплаты для части украинцев в Германии, особенно для военнообязанных.

Кроме того, СМИ отмечали, что эта партия считает Россию настоящим другом Германии.

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