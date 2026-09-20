В двух федеральных землях Германии на выборах лидируют АдГ и 'Левые', – Der Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

В немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания лидирует ультраправая"Альтернатива для Германии" (АдГ), а в Берлине – "Левые", сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные первых прогнозов после закрытия избирательных участков.

Издание сообщило, что в Мекленбурге-Передней Померании АдГ набирает 37% голосов, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 35,5%. Далее в прогнозах идут "Левые" с 7,5%, "Зеленые" и ХДС – по 5,5%.

Это означает, что ХДС может оказаться на грани прохождения в земельный парламент, однако окончательный результат будет зависеть от подсчета голосов.

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В то же время в Берлине больше всего голосов по первым прогнозам получают "Левые" – 24,5%. Второе место занимает ХДС с 20%, далее следуют АдГ с 16%, "Зеленые" с 15% и СДПГ с 12%.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

Он отметил, что его партия ХДС получила разные результаты в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Канцлер Германии подчеркнул, что "не может приукрашивать" результат в Мекленбурге-Передней Померании.

"Это катастрофа", – признал он.

Мерц подчеркнул, что ХДС "яростно боролась, но потерпела сокрушительное поражение".

При этом канцлер Германии положительно оценил результат ХДС в Берлине. Он подчеркнул, что в стране должно что-то измениться:

"Реформы должны состояться. Конечно, это ставит нас всех в затруднительное положение. Но мы возьмем на себя эту ответственность. Я возьму на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперёд. То, что нужно сделать сейчас, требует твёрдости, непоколебимости и терпения. Я продемонстрирую эти качества как председатель ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны".

Победа АдГ в Саксонии-Ангальт

Ранее УНИАН сообщал, что партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место на выборах в земле Саксония-Анхальт. Reuters отмечает, что благодаря этому ультраправая партия впервые со времён Второй мировой войны оказалась на пороге прихода к власти на уровне земли. АдГ стремится существенно ограничить иммиграцию, восстановить отношения с Россией, выйти из еврозоны и пропагандировать откровенный немецкий патриотизм. Хотя Саксония-Анхальт, ранее входившая в состав коммунистической Восточной Германии, является одной из самых маленьких немецких земель с населением чуть более 2 миллионов человек, этот результат подчеркивает стремительное продвижение партии с момента ее создания в 2013 году.

Ранее УНИАН сообщал, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала победу ультраправой АдГ переломным моментом. Она добавила, что её, как члена ХДС, огорчили результаты голосования. Меркель отметила, что партиям стоит меньше сосредотачиваться на АдГ, а вместо этого нужно чётко определить собственные политические приоритеты.

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