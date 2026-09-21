Россия планирует в 2027 году производить до 14 тысяч крылатых ракет 'Дань-Т', – СМИ

До конца этого года планируется изготовить до двух тысяч таких ракет.

Россия планирует в следующем году резко увеличить производство своих новых крылатых ракет "Дань-Т" и довести их количество до 14 тысяч единиц. Об этом пишет РБК-Украина.

Ракета "Дань-Т" запускается с самолетов или вертолетов, оснащена реактивным двигателем и способна преодолевать сотни километров на высокой скорости. После запуска она автономно летит к цели. Также россияне заявляют о специальном режиме полета этой ракеты, который должен затруднять обнаружение и перехват боеприпаса средствами ПВО.

При этом, по данным собеседников РБК-Украина, российские планы предусматривают производство до двух тысяч "Дань-Т" до конца этого года и до 14 тысяч – в следующем.

Видео дня

Наибольший риск опрошенные изданием специалисты видят в потенциальной массовости этих ракет – высокая скорость, большая дальность и возможность запускать такие боеприпасы тысячами создадут для украинской ПВО дополнительную нагрузку – в дополнение к "Шахедам", крылатым и баллистическим ракетам.

В то же время собеседники издания называют "Дань-Т" не единственным новым средством поражения, которое беспокоит военных – в одном ряду с ней упоминают и S8000 "Бандероль".

Ракета "Дань-Т" – что о ней известно

Как отмечал советник президента Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, ракета "Дань-Т" похожа на российский ракетодрон "Бандероль".

В то же время военный аналитик kriegsforscher отметил, что дальность полета ракеты составляет 500 км, а вес боеголовки – 135 кг. Запуски могут осуществляться с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и вертолета Ми-28.

Авиаэксперт Валерий Романенко отмечал, что ракета опасна из-за своей стоимости. При этом её дальность составляет не более 500 километров, тогда как у Х-101 – 5500 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: