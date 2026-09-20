Зеленский поговорил с Трампом по телефону: подробности

В ближайшие дни президент Украины отправится в США.

Президенты Украины и США встретятся в Нью-Йорке, где на следующей неделе начнется осенняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом.

"Только что разговаривал с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить много вопросов. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо", – написал он.

Зеленский отметил, что во время визита в Киев американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера "мы хорошо проработали существенные детали".

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"Есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности – энергетической, продовольственной, защиты жизни людей", – добавил глава украинского государства.

США и война в Украине

Как писал УНИАН, на днях в США окончательно приняли закон о "адских санкциях" против России, а Трамп его подписал. Документ предусматривает санкции против российского руководства, олигархов, банковского и энергетического секторов, а также покупателей российских энергоносителей.

Ранее сегодня в Москве заявили, что Россия готовится к новой встрече с командой президента США Дональда Трампа. Основной целью переговоров названо устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях. Встреча должна состояться в ближайшие недели.

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