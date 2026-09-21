Упрощенная программа возвращения из СЗЧ завершена: в Минобороны объяснили, что делать

После прекращения действия 20 сентября упрощенной программы возвращения после самовольного оставления частей (СОЧ, далее СЗЧ) Министерство обороны разъяснило, как теперь можно вернуться на службу.

Об этом говорится в разъяснении Минобороны в Telegram. "Добровольное возвращение по-прежнему возможно, но происходит по общей процедуре через Военную службу правопорядка и батальоны резерва", – говорится в сообщении.

В частности, для этого необходимо обратиться в управление или зональный отдел Военной службы правопорядка (ВСП).

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"Можно ли выбрать часть? Рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении, учитываются", – пояснили в Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, военнослужащему в подразделении ВСП предоставляют информацию о батальонах резерва, в которые можно вернуться для прохождения службы. Также там можно получить приказ о направлении в один из этих батальонов.

"По прибытии в батальон резерва его командир не позднее чем через 3 суток издает приказ о включении военнослужащего в список временно прибывшего личного состава и определяет ему задачи", – говорится в сообщении.

Также командир батальона резерва через правоохранительные органы выясняет, внесена ли информация о СЗЧ в отношении военнослужащего в Единый реестр досудебных расследований, и готовит и направляет командиру воинской части, из которой было осуществлено СЗЧ, уведомление о прибытии военнослужащего в батальон резерва.

"Если у военнослужащего имеется письменное согласие командира боевой воинской части приоритетного комплектования, в этом уведомлении указывается соответствующая воинская часть", – отметили в Минобороны.

Вместе с тем отмечается, что в соответствии с порядком перемещения военнослужащих ВСУ командиры батальонов резерва принимают и учитывают рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личным составом.

"Однако рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не принимаются во внимание. Командиры батальонов резерва направляют таких военнослужащих в воинские части именно приоритетного комплектования", – говорится в разъяснении.

Можно ли получить освобождение от уголовной ответственности за самовольное отсутствие

Как сообщили в оборонном ведомстве, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если во время действия военного положения впервые совершил самовольное отсутствие с места службы, в соответствии с частью 5 статьи 401 УК Украины

"Для этого он должен написать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части (батальона резерва) на продолжение прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

Также необходимо обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться на военную службу. Материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение.

Проблема СЗЧ

Как сообщал УНИАН, по словам командира подразделений операторов беспилотников, основателя Центра поддержки аэроразведки Игоря Луценко, масштаб проблемы СЗЧ остается значительным: речь идет примерно о 400 тыс. случаев. По его мнению, главная проблема заключается в том, что государство борется с последствиями, а не с причинами, побуждающими военных уходить в СЗЧ.

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