Упрощенная программа возвращения из СЗЧ завершена: в Минобороны объяснили, что делать

Алгоритм добровольного возвращения из СЗЧ предусматривает обращение в Военную службу правопорядка и батальоны резерва.

После прекращения действия 20 сентября упрощенной программы возвращения после самовольного оставления частей (СОЧ, далее СЗЧ) Министерство обороны разъяснило, как теперь можно вернуться на службу.

Об этом говорится в разъяснении Минобороны в Telegram. "Добровольное возвращение по-прежнему возможно, но происходит по общей процедуре через Военную службу правопорядка и батальоны резерва", – говорится в сообщении.

В частности, для этого необходимо обратиться в управление или зональный отдел Военной службы правопорядка (ВСП).

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"Можно ли выбрать часть? Рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении, учитываются", – пояснили в Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, военнослужащему в подразделении ВСП предоставляют информацию о батальонах резерва, в которые можно вернуться для прохождения службы. Также там можно получить приказ о направлении в один из этих батальонов.

"По прибытии в батальон резерва его командир не позднее чем через 3 суток издает приказ о включении военнослужащего в список временно прибывшего личного состава и определяет ему задачи", – говорится в сообщении.

Также командир батальона резерва через правоохранительные органы выясняет, внесена ли информация о СЗЧ в отношении военнослужащего в Единый реестр досудебных расследований, и готовит и направляет командиру воинской части, из которой было осуществлено СЗЧ, уведомление о прибытии военнослужащего в батальон резерва.

"Если у военнослужащего имеется письменное согласие командира боевой воинской части приоритетного комплектования, в этом уведомлении указывается соответствующая воинская часть", – отметили в Минобороны.

Вместе с тем отмечается, что в соответствии с порядком перемещения военнослужащих ВСУ командиры батальонов резерва принимают и учитывают рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личным составом.

"Однако рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не принимаются во внимание. Командиры батальонов резерва направляют таких военнослужащих в воинские части именно приоритетного комплектования", – говорится в разъяснении.

Можно ли получить освобождение от уголовной ответственности за самовольное отсутствие

Как сообщили в оборонном ведомстве, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если во время действия военного положения впервые совершил самовольное отсутствие с места службы, в соответствии с частью 5 статьи 401 УК Украины

"Для этого он должен написать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части (батальона резерва) на продолжение прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

Также необходимо обратиться с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться на военную службу. Материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности направляются в суд, который принимает соответствующее решение.

Проблема СЗЧ

Как сообщал УНИАН, по словам командира подразделений операторов беспилотников, основателя Центра поддержки аэроразведки Игоря Луценко, масштаб проблемы СЗЧ остается значительным: речь идет примерно о 400 тыс. случаев. По его мнению, главная проблема заключается в том, что государство борется с последствиями, а не с причинами, побуждающими военных уходить в СЗЧ.

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