Новый китайский внедорожник держится на воде 40 минут: 44 тысяч заявок в час

Компания Geely эффектно дебютировала на китайском рынке с первым внедорожником Galaxy Zhanjian 700. По данным производителя, за первый час после запуска модель собрала 43 900 предзаказов, а ограниченная серия уже полностью распродана.
Как пишет libertatea, порог в 10 000 бронирований был достигнут всего за девять минут. При этом Geely уточняет, что речь идет о возвратных предзаказах: покупатель может отменить бронь, поэтому эти цифры нельзя напрямую считать количеством проданных автомобилей.
Ограниченная серия Galaxy Zhanjian 700 состоит всего из 700 машин и, по данным CarNewsChina, уже закончилась.
В Китае стоимость модели начинается примерно с 25 900 евро, а топовая ограниченная версия стоит около 50 600 евро. Вариант мощностью 1113 л.с. предлагается примерно за 35 000 евро.
Galaxy Zhanjian 700 - характеристики
Такую мощность внедорожнику обеспечивает не огромный бензиновый двигатель, а гибридная силовая установка. В зависимости от версии используются турбированные бензиновые моторы объемом 1,5 или 2,0 литра. Более мощные модификации получают три электродвигателя и полный привод.
В топовой версии суммарная мощность достигает 1113 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,95 секунды.
Автомобиль оснащен аккумулятором CATL емкостью 47,14 кВт·ч. На электротяге он способен проехать до 305 км по китайскому циклу CLTC, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя превышает 1200 км. При этом показатель CLTC выше европейского WLTP: ориентировочно эквивалент составил бы около 230 км.
Galaxy Zhanjian 700 – крупный внедорожник длиной 5,09 метра и шириной почти 2 метра. Клиренс достигает 233 мм, а заявленная глубина преодолеваемого брода – 800 мм.
Galaxy Zhanjian 700 может оставаться на воде
Одна из самых необычных функций автомобиля – аварийный режим для воды. Geely утверждает, что в экстремальной ситуации внедорожник способен оставаться на плаву до 40 минут. При этом производитель подчеркивает, что автомобиль не превращается в лодку, а лишь рассчитан на удержание на поверхности воды.
В оснащение также входят встроенный холодильник объемом 18,5 литра и массажные кресла.
Пока Geely не объявляла о выводе Galaxy Zhanjian 700 на европейский рынок. Указанные цены и количество предзаказов относятся исключительно к Китаю.
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