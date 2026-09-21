Новый китайский внедорожник держится на воде 40 минут: 44 тысяч заявок в час

Более 1100 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 3,95 секунды и более 1200 км общего хода - новый внедорожник Geely удивил китайский рынок. Всего за час модель получила 43 900 предзаказов.

Компания Geely эффектно дебютировала на китайском рынке с первым внедорожником Galaxy Zhanjian 700. По данным производителя, за первый час после запуска модель собрала 43 900 предзаказов, а ограниченная серия уже полностью распродана.

Как пишет libertatea, порог в 10 000 бронирований был достигнут всего за девять минут. При этом Geely уточняет, что речь идет о возвратных предзаказах: покупатель может отменить бронь, поэтому эти цифры нельзя напрямую считать количеством проданных автомобилей.

Ограниченная серия Galaxy Zhanjian 700 состоит всего из 700 машин и, по данным CarNewsChina, уже закончилась.

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В Китае стоимость модели начинается примерно с 25 900 евро, а топовая ограниченная версия стоит около 50 600 евро. Вариант мощностью 1113 л.с. предлагается примерно за 35 000 евро.

Galaxy Zhanjian 700 - характеристики

Такую мощность внедорожнику обеспечивает не огромный бензиновый двигатель, а гибридная силовая установка. В зависимости от версии используются турбированные бензиновые моторы объемом 1,5 или 2,0 литра. Более мощные модификации получают три электродвигателя и полный привод.

В топовой версии суммарная мощность достигает 1113 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,95 секунды.

Автомобиль оснащен аккумулятором CATL емкостью 47,14 кВт·ч. На электротяге он способен проехать до 305 км по китайскому циклу CLTC, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя превышает 1200 км. При этом показатель CLTC выше европейского WLTP: ориентировочно эквивалент составил бы около 230 км.

Galaxy Zhanjian 700 – крупный внедорожник длиной 5,09 метра и шириной почти 2 метра. Клиренс достигает 233 мм, а заявленная глубина преодолеваемого брода – 800 мм.

Galaxy Zhanjian 700 может оставаться на воде

Одна из самых необычных функций автомобиля – аварийный режим для воды. Geely утверждает, что в экстремальной ситуации внедорожник способен оставаться на плаву до 40 минут. При этом производитель подчеркивает, что автомобиль не превращается в лодку, а лишь рассчитан на удержание на поверхности воды.

В оснащение также входят встроенный холодильник объемом 18,5 литра и массажные кресла.

Пока Geely не объявляла о выводе Galaxy Zhanjian 700 на европейский рынок. Указанные цены и количество предзаказов относятся исключительно к Китаю.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что означают буквы на коробке передач.

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