Камера iPhone 18 Pro была признана второй лучшей в мире: кто на 1-м месте

Новому флагману Apple не хватило трех очков, чтобы сравняться с лидером рейтинга.

Новый iPhone 18 Pro показал один из лучших результатов в тестах камер DxOMark, но занять первое место ему не удалось. Смартфон набрал 172 балла и занял второе место в глобальном рейтинге, уступив Huawei Pura 80 Ultra с результатом 175 баллов, пишет Notebookcheck.

Особенно хорошо iPhone 18 Pro проявил себя при съемке в условиях слабого освещения. DxOMark оценил этот показатель в 150 баллов – это лучший результат в рейтинге. Эксперты отметили высокую детализацию, точную экспозицию и широкий динамический диапазон.

Отдельного внимания заслужила новая переменная диафрагма основного модуля. Apple создала механизм из шести лазерно вырезанных лепестков, способный переключаться от f/1.48 до f/4.0. Это позволяет увеличить глубину резкости, что особенно полезно при съемке групповых портретов.

Видео дня

Также iPhone 18 Pro укрепил свои позиции лидера мобильной видеосъемки. Как отмечают в DxOMark, стабилизация работает плавно и естественно даже во время движения, а запись в 60 FPS обеспечивает более плавную передачу движения.

Основным недостатком камеры iPhone 18 Pro назвали телеобъектив, который при съемках на больших расстояниях уступает конкурирующим флагманским моделям. Также эксперты заметили отдельные проблемы с цветопередачей и балансом белого и различия в яркости между предпросмотром фото и видео.

Напомним, 9 сентября Apple провела большую презентацию своих новинок. Главным анонсом стал первый iPhone со складным экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили немало нововведений, а вот базовую версию перенесли на 2027 год.

Ранее стало известно, что Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro. Теперь смартфоны будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки.

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