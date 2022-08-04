Для Украины важен вопрос экспорта всех ключевых грузов, в том числе металла, путь которого традиционно до войны обеспечивался морем, отметил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине.

Разблокирование украинских портов для экспорта зерна создало замечательный прецедент для того, чтобы продолжать работу в этом направлении, и добиться открытия морских путей для наших ключевых товаров - металла и химии. Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Я уверен, что прецедент с разблокировкой наших портов для экспорта зерна - великолепный для того, чтобы продолжать работу в этом направлении и достичь задачи-максимума - разблокировать экспорт всей продукции, которая сейчас просто ждет в портах", - подчеркнул эксперт.

Он заметил: зерно имеет большее международное значение, учитывая ситуацию с голодом, которая сложилась в мире. Однако приток валюты в Украину традиционно обеспечивали несколько отраслей, в том числе ГМК.

"Зерно имеет большее международное значение, учитывая вопросы продовольственной безопасности. Однако для Украины важен вопрос экспорта всех ключевых грузов, в том числе металла, путь которого традиционно до войны обеспечивался морем", - резюмировал Забловский.

Как известно, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработала план разблокировки трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

Ранее экономисты отмечали, что важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, поскольку в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%. Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.