Неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times относительно обстрела Одесского морпорта Россией не отражает позицию ООН.
Об этом МИД Украины заверили в ООН, сообщает пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в Facebook.
"Сегодня мы получили заверения, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Заявление генсекретаря Гутерреша отражает позицию организации", - отметил спикер.
Он акцентировал, что как произошла такая провокация остается открытым вопросом.
"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокационный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер.
Как писал УНИАН, 23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.
Представитель МИД подчеркнул, что "мягко говоря, такая позиция удивила".
"Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерреша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, которое четко указало на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых", - подчеркнул Николенко.
Он отметил, что МИД сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями.
Соглашение о разблокировании украинских портов и обстрел Одесского порта: что стоит знать
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.
Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.
Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.
Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".
В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.
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