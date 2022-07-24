Она якобы не отражает позицию ООН по дерзкой атаке россиян.

Неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times относительно обстрела Одесского морпорта Россией не отражает позицию ООН.

Об этом МИД Украины заверили в ООН, сообщает пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в Facebook.

"Сегодня мы получили заверения, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Заявление генсекретаря Гутерреша отражает позицию организации", - отметил спикер.

Он акцентировал, что как произошла такая провокация остается открытым вопросом.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокационный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер.

Как писал УНИАН, 23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

Представитель МИД подчеркнул, что "мягко говоря, такая позиция удивила".

"Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерреша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, которое четко указало на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что МИД сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями.

Соглашение о разблокировании украинских портов и обстрел Одесского порта: что стоит знать

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

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