Более 16 часов задержки: десятки поездов 'Укрзализныци' следуют с опозданием

Предполагаемое время отправления и прибытия может изменяться.

По состоянию на утро 21 сентября более 50 поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием. Наибольшее опоздание составляет более 16 часов, свидетельствуют данные железнодорожной компании.

В частности, поезд №121/122 Николаев-Киев задерживается на 16 часов 33 минуты. Его прогнозируемое прибытие в столицу – в 12:30 вместо запланированных 19:25 предыдущего дня.

Еще три поезда имеют задержку более 11 часов. Это №109/110 Николаев–Львов (+13 ч 10 мин), №233/234 "Кривой Рог – Черновцы" (+11 ч 29 мин) и № 293/294 "Кривой Рог – Рахов" (+11 ч 29 мин).

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В то же время ещё четыре поезда задерживаются более чем на 5 часов: №3/4 Днепр–Ужгород (+8 ч 25 мин), №285/286 Львов-Днепр (+7 ч 38 мин), №41/42 Трускавец-Днепр (+7 ч 38 мин) и №121/122 Киев-Николаев (+5 ч 32 мин).

Другие поезда, курсирующие с задержками:

№ 285/286 Днепр – Львов – +5 ч;

№41/42 Днепр-Трускавец – +5 ч;

№31/32 Перемышль-Запорожье – +4 часа 56 мин;

№3/4 Ужгород-Днепр – +4 часа 56 мин;

№79/80 Львов-Днепр – +4 ч 24 мин;

№735/736 Днепр-Киев – +4 ч 21 мин;

№261/262 Черновцы-Днепр – +4 ч 20 мин;

№61/62 Ивано-Франковск – Днепр – +4 ч 20 мин;

№67/68 Киев–Варшава – +3 ч 49 мин;

№43/44 Черкассы-Ивано-Франковск – +3 ч 40 мин;

№7/8 Одесса-Харьков – +3 ч 38 мин;

№23/24 Хелм-Киев – +3 часа 30 минут.

Всего более 20 поездов задерживаются от 2 до 5 часов, еще 11 – от одного до двух часов. У 10 поездов опоздание не превышает часа. В то же время прогнозируемое время отправления и прибытия может изменяться.

"Укрзализныця" – последние новости

Газета Politico писала, что РФ все чаще атакует украинские пассажирские поезда с помощью реактивных дронов, создавая угрозу для железнодорожной сети, которая имеет критическое значение для экономики страны, военной логистики и перемещения людей.

16 сентября россияне трижды нанесли удары по пассажирскому поезду "Киев – Николаев". Мониторинговая команда "Укрзализныци" своевременно отдала приказ об эвакуации локомотивной и поездной бригад, а также пассажиров, поэтому все остались целы.

Кроме того, 13 сентября РФ нанесла удар по пассажирскому поезду в 2 километрах от границы с Польшей. Поездная бригада тогда была предупреждена об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

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