Россия накапливает свои самые мощные ракеты для зимних ударов по Украине, - Bloomberg

Россия планирует обрушить эти ракеты на украинскую энергетику уже с конца октября.

Россия за последние несколько недель изменила стратегию атак по Украине, значительно снизив количество баллистики в пользу реактивных дронов. Как пишет Bloomberg, это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает свои самые мощные ракеты для зимних ударов.

Российские баллистические ракеты наносят один из самых серьезных ущербов инфраструктуре Украины. Поэтому РФ увеличивает запасы этого оружия, чтобы обрушить их на украинскую энергетическую и отопительную инфраструктуру в холодный период - с конца октября или начала ноября.

Как отмечает издание, украинское правительство готовится к наихудшему сценарию: премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что не рассчитывает на мягкую погоду, и работает над расширением сети "пунктов несокрушимости".

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По данным источников издания, европейские союзники уже вносят свой вклад, используя имеющиеся у них ресурсы, включая запасные части для электростанций и отопительного оборудования.

В то же время нехватка перехватчиков для систем Patriot, которые крайне необходимы для противодействия российским баллистическим ракетам, остается одним из главных рисков для Украины перед зимой.

Германия и некоторые европейские страны заявили в этом месяце, что они закупят больше систем Patriot и отправят ракеты из собственных запасов, чтобы помочь отразить ожидаемое зимнее наступление России. Однако некоторые союзники Киева по-прежнему опасаются того, что ждет Украину впереди.

"Один высокопоставленный европейский чиновник выразил опасение, что если Украина не переживет зиму, то в конечном итоге проиграет войну. Другие союзники менее пессимистичны, полагая, что даже при серьезной нехватке перехватчиков Украина сможет справиться с трудностями", - пишет Bloomberg.

Ситуация с ПВО в Украине

ранее стало известно, что США одобрили продажу Украине ракет для ПВО и боеприпасов на сумму 2,7 миллиарда долларов. Отмечается, что ракет для систем Patriot в этом пакете нет.

Также ранее стало известно, что США готовы одобрить передачу Украине 10 управляемых ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые ранее были переданы Германии. Стоимость сделки оценивается в $29,6 млн.

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