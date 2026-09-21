В 'ПриватБанке' евро подешевел: актуальный курс валют на понедельник

Курс доллара при расчетах по картам в банке составляет 44,84 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 21 сентября, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник упал на 21 копейку и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался без изменений и составляет 51,81 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 21 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня вновь укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 21 сентября вырос на 5 копеек и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,45 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 51,06 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что в период с 21 по 27 сентября курс доллара в Украине будет находиться в пределах 44,4–44,8 грн, а курс евро составит 51,5–52,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: