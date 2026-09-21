Украинец после Олимпийских игр-2026 оказался на стройке в Чехии, – СМИ

В августе чешский инфлюенсер Петр Гавлик во время разговора со строителем в городе Брно обнаружил, что общается с украинским горнолыжником и участником Олимпийских игр.

20-летний украинский горнолыжник и участник Олимпиады-2026 Дмитрий Шепюк после завершения сезона уехал работать на стройку в Чехии, сообщает Радио Свобода.

Издание рассказало, что в августе чешский инфлюенсер Петр Гавлик во время разговора со строителем в городе Брно обнаружил, что общается с украинским горнолыжником и участником Олимпийских игр.

Украинец объяснил, что главной причиной такого решения являются деньги, поскольку профессиональный горнолыжный спорт настолько дорог, что полностью обеспечивать себя им он не может.

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20-летний Дмитрий Шепюк – уроженец поселка Ясиня в Закарпатской области. С 2019 года он живет в Чехии, имея там временную защиту, однако часто приезжает в Украину.

Сейчас украинец тренируется со словацкой командой горнолыжников, но выступает исключительно за украинскую сборную.

Шепюк рассказал, что ему предлагали выступать за Чехию, Польшу и Словакию, однако он отказался из патриотических соображений.

Во время зимней Олимпиады-2026 Дмитрий Шепюк выступил во всех четырёх горнолыжных дисциплинах и занял 32-е место в слаломе. Отмечается, что этот результат стал лучшим показателем Украины в истории Олимпиад в этой дисциплине.

По словам спортсмена, после завершения сезона у него был месяц отдыха, и во время него он оказался на стройке в чешском Брно. Именно там его заметил чешский блогер, который опубликовал видео, вызвавшее резонанс в сети.

"Я решил отдохнуть от спорта – поработать, попробовать что-то другое. Но главная цель была – заработать денег. Хотя это было всего на две недели, потом мне позвонили и сказали, что можно ехать на сборы", – рассказал Шепюк.

Украинец рассказал, что получил предложение поработать от отца, который давно занимается строительством. После этого Шепюк с друзьями поехал из Праги в Брно.

"Поскольку я знаю чешский, был в нашей команде главным – договаривался, налаживал процессы и сам руками работал, это было, так сказать, развлечение. После того как меня сняли на работе, мне написал физиотерапевт-тренер, сказал, что хочет со мной сотрудничать, будем с ним разрабатывать план тренировок, анализировать, в чем я хуже, в чем слабее", – добавил он.

Спортсмен отметил, что расходы на подготовку и участие в международных соревнованиях – "это огромные средства". В частности, на сборы и тренировки приходилось тратить порой до 20 тыс. евро.

"Сейчас у нас в клубе пять ребят, мы делим расходы на всех. За олимпийский сезон получалось, что мы с отцом вложили 20–40 тыс. евро. Я не знаю точную сумму, потому что часть расходов оплачивает федерация", – отметил Шепюк.

Спортсмен уточнил, что Федерация лыжного спорта Украины покрывает около 60–70 % расходов. В то же время спортсмен добавил, что доволен уровнем поддержки, поскольку понимает, что в Украине идет война. На вопрос, удается ли ему обеспечивать себя за счет профессионального спорта, Дмитрий Шепюк ответил отрицательно.

Примечательно, что Шепюк стал одним из многих украинских спортсменов на Олимпиаде, поддержавших скелетониста Владислава Гераскевича, не допущенного к участию из-за шлема с фотографиями погибших во время войны украинских спортсменов. Тогда Шепюк вышел на старт с надписью "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами") на перчатке.

"Я думал обо всех погибших, обо всех, кто потерял близкого человека на войне. А о том, не боялся ли я дисквалификации, меня все спрашивают. Честно говоря, я даже сам поймал себя на мысли после соревнований: а почему я об этом не подумал? Ведь в день соревнований мысли о том, что меня снимут или что-то подобное произойдет, не было вообще", – рассказал он.

Шепюк рассказал, что на фронте сейчас находится его друг-горнолыжник, для которого он организовал сбор средств. На собранные 240 тыс. грн спортсмен приобрел для подразделения товарища дроны и сам доставил их в Украину.

Олимпийские игры-2026: инцидент с Гераскевичем

Ранее УНИАН сообщал, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили надевать на Олимпийских играх шлем с изображением спортсменов, погибших от рук российских оккупантов. Гераскевич отметил, что это решение разбило ему сердце. Он добавил, что у него сложилось такое ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их память на спортивной арене, куда они больше никогда не смогут выйти.

Также мы писали, что Гераскевича дисквалифицировали перед началом соревнований на зимних Олимпийских играх 2026 года. Это решение подтвердили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Основанием для дисквалификации стало нарушение Олимпийской хартии, а именно правила 50, запрещающего политические демонстрации на спортивных объектах ("field of play"). В НОК заявили, что спортсмен должен был выйти на старт в "шлеме памяти" – в знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем Героям Украины.

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