Доллар дорожает в начале недели: актуальный курс валют на 21 сентября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,45 грн, а евро – 51,06 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 21 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 45,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,45 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,06 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,86 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52 грн/евро, а курс продажи – 51,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 21 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня вновь укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 51,19 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в течение текущей недели курс доллара в Украине будет находиться в пределах 44,4–44,8 грн. При этом курс евро может оставаться несколько более волатильным из-за мирового соотношения евро/доллар и составит 51,5–52,5 грн.

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