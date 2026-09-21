'Те копейки, которые сейчас им платят, это издевательство': командир назвал причины СЗЧ

Ключевая проблема заключается в том, что государство борется с последствиями, а не с причинами СЗЧ.

В Украине масштаб проблемы самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ) остается значительным: речь идет примерно о 400 тыс. случаев. Ключевой проблемой является то, что государство борется с последствиями, а не с причинами, которые побуждают военных пойти на этот шаг.

Об этом заявил Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки. Среди таких причин военный назвал трудности адаптации новобранцев во время обучения, конфликты с командованием, сложность перевода между подразделениями, а также вопросы денежного обеспечения.

"Больше всего людей бегут на этапе учебного центра, когда из необученных и психологически неподготовленных новобранцев пытаются сделать пехотинцев", – написал он.

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При этом Луценко особое внимание уделил проблеме переводов, многие из которых происходят из-за возникновения конфликтов. Он отметил, что даже с согласия командиров подразделений процедура может длиться месяцами, хотя быстрое решение этого вопроса могло бы урегулировать конфликт.

"Нынешняя система переводов – это по-прежнему медленный ад. Даже когда оба командира (тот, кто отпускает, и тот, кто принимает) согласны, тем не менее система может месяцами блокировать переход", – прокомментировал военный.

Отдельно Луценко поднял вопрос о выплатах военным. Он отметил, что размер денежного довольствия в течение войны не пересматривался с учетом уровня инфляции.

"Возможно, кто-то удивится, но солдатам нужны деньги, потому что у них есть семьи. И те копейки, которые им сейчас платят, – это издевательство, которое из года в год становится все более болезненным и унизительным", – высказался Луценко.

Проблема СЗЧ

В Украине 20 сентября истек очередной срок действия упрощенной процедуры возвращения военнослужащих из СЗЧ.

Это уже четвертый крайний срок, который государство устанавливает для добровольного возвращения военнослужащих из СЗЧ по упрощенной процедуре.

Предыдущие "окна" действовали до 1 января, 1 марта и 30 августа 2025 года. По истечении соответствующих сроков возвращение на службу оставалось возможным, однако уже без льготных условий.

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