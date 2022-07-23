Российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты типа "Калибр".

Хранилище с зерном в Одесском морском торговом порту не пострадало во время удара российскими ракетами утром 23 июля.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии журналистам.

"Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта… Было попадание в насосную станцию", – отметила она.

По словам Гуменюк, предварительно, пострадавших нет, как и значительных разрушений в портовой инфраструктуре. При попадании ракет возник незначительный пожар, который вскоре потушили спасатели, добавила Гуменюк.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт, на территории которого хранилось зерно для отправки.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

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