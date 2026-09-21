Пересечение границы с Венгрией на поезде без пересадок: УЗ рассказала, что изменится в 2027 году

По завершении работ пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии смогут курсировать прямо до Ужгорода.

В Украине завершили электрификацию первой вновь построенной евроколеи – 22-километрового участка между Ужгородом и Чопом. До конца 2026 года планируется электрифицировать и участок до границы с Венгрией, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в Facebook.

Отмечается, что железнодорожники в настоящее время работают над электрификацией второй очереди проекта – участка от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь). Завершить этот этап планируется до конца 2026 года.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что после этого многосистемные электровозы смогут пересекать украинско-венгерскую границу без смены локомотива.

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"А это означает, что пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии технически смогут курсировать непосредственно до Ужгорода. Для пассажиров – это меньше времени в пути, а для железной дороги – меньшие эксплуатационные расходы", – говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что проект электрификации реализуется на условиях софинансирования. Его общая стоимость составляет 1,3 млрд грн, из которых 50% – грант Евросоюза по программе Connecting Europe Facility (CEF Transport), а еще 50% – средства государственного бюджета и собственные средства компании. В 2026 году на реализацию проекта из государственного бюджета выделено 285 млн грн.

Напомним, что украинская железнодорожная система унаследовала советский стандарт колеи. Поезда в Украине движутся по "широкой" колее шириной 1520 миллиметров, а на границе сталкиваются с более узкой европейской колеей шириной 1435 миллиметров.

Европейская колея в Украине – главные новости

В марте 2026 года Украина и Испания подписали соглашения о запуске совместного инфраструктурного проекта, который позволит грузовым поездам быстрее пересекать границу с Европейским Союзом. Тогда речь шла о разработке технологии автоматической смены ширины колеи, что было ключевым барьером для скоростной железнодорожной логистики между Украиной и Европой.

В конце прошлого года стало известно, что строительство евроколеи из Львова до польской границы на участке "Скнилов – Мостиска" планировалось завершить во втором квартале 2027 года.

В сентябре 2025 года из Ужгорода начали курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в Братиславу, Вену и Будапешт.

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