В районе Чернобыля активизируются волки: исследователи объяснили, что происходит

Перед зимой хищники отращивают густой подшёрсток и обучают молодых волков всему, что понадобится в холодное время года.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике волки начинают активизироваться – молодняк уже становится значительно более самостоятельным, волчата учатся охотиться. Об этом рассказали специалисты заповедника.

"В сентябре жизнь волков постепенно переходит в "осенний режим". После летнего периода, когда волчица выкармливала волчат, молодняк уже становится значительно более самостоятельным. Подросшие волчата учатся охотиться, тренируются преследовать добычу и всё больше времени проводят вместе со взрослыми", – рассказали исследователи.

Отмечается, что это время активных странствий по территории – волки много передвигаются, проверяют свои маршруты, оставляют запаховые метки и охотятся. С сокращением светового дня активность всё чаще приходится на сумерки и ночь, добавляют специалисты.

Видео дня

Также осенью эти животные готовятся к зиме: набирают форму, отращивают густой подшерсток и обучают молодняк всему, что понадобится в холодный сезон.

Новости дикой природы

Недавно в зоне отчуждения зафиксировали дикого кабана и оленей, которые вплавь преодолевали реку Припять. Ранее в этом водоеме уже видели других пловцов – енотоподобную собаку и лося.

Также в Чернобыльском заповеднике зафиксировано присутствие бурого медведя, который является одним из крупнейших наземных хищников в мире. Следы животного обнаружили на участке, пострадавшем от пожара. По словам специалистов, отпечатки лап – одно из важных доказательств присутствия крупных млекопитающих. По характеру следов, их размерам, форме и особенностям походки можно определять вид животного, направление его движения и даже оценивать отдельные особенности его поведения.

Вас также могут заинтересовать новости: