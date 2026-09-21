На месте Каховского моря вырос 10-метровый лес, но его хотят затопить: названа причина

На месте бывшего Каховского водохранилища восстановилась уникальная экосистема Великого Луга, но водохранилище нужно строить заново.
Такое мнение высказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. В частности, по мнению Лукашука, перспективы этой территории нужно рассматривать не только с учетом естественного восстановления, но и потребностей населения и экономики региона.
Он подчеркнул, что Великий Луг имеет важное историческое значение, однако современная ситуация существенно отличается от той, что была до строительства дамбы.
"Великий Луг прекрасно смотрится в исторических очерках… и грантовых презентациях. Но мы живем не в XVI веке, когда в степи стояло несколько хуторов и паслись дикие лошади. Сегодня это города, заводы и агросектор, на котором держится продовольственная безопасность страны", – пояснил свою точку зрения глава облсовета.
Он отметил, что только в Никопольском и Криворожском районах проживает более миллиона человек. До подрыва Каховской ГЭС водохранилище обеспечивало водой Никополь, Марганец, Покров, Томаковку, промышленность Криворожья, а также 584 тыс. га сельскохозяйственных угодий в трех областях.
Он отметил, что после разрушения ГЭС построили водопровод, который позволил спасти систему питьевого водоснабжения, но он не обеспечивает потребности сельского хозяйства в орошении и не создает необходимого запаса воды на засушливые периоды.
"Опустынивания не нужно ждать, оно уже здесь... Воздух стал суше, уровень грунтовых вод падает, а местами их уже нет, начинаются суховые ветры...", – написал он.
Лукашук подчеркнул, что экономика Днепропетровской области в значительной степени зависит от промышленности и аграрного сектора, а дефицит воды может сказаться не только на урожаях, но и на рабочих местах и налоговых поступлениях общин.
"Нет воды – нет урожая, рабочих мест и налогов, за счёт которых живут общины. Зато останутся кустарники, ивовые заросли и Великий Луг. Это же так здорово", – заявил председатель облсовета.
Он считает, что в планах послевоенного восстановления должно быть возобновление работы Каховского водохранилища и ГЭС. Чиновник пояснил, что это необходимо для обеспечения населения водой, стабилизации местного климата и восстановления возможностей для орошения сельскохозяйственных земель.
Что известно о водоснабжении в Днепропетровской области
Согласно сообщению Агентства восстановления от 14 сентября, строительство водопроводов для двух общин Днепропетровской области, начавшееся в 2025 году, сейчас находится на завершающем этапе. После завершения проектов стабильное водоснабжение и современную систему водоотведения должны получить почти 30 тыс. жителей.
Сообщается, что в одной из общин, в состав которой входят 35 населенных пунктов, прокладывают 8,8 км трубопровода водоснабжения и почти 2 км наружных канализационных сетей. Ключевым объектом проекта является насосно-фильтрующая станция мощностью 1500 кубометров воды в сутки. Ее строительство завершено на 99%.
В другой общине, объединяющей 14 населенных пунктов, прокладывают 1,57 км водопровода и 5,25 км внешних канализационных сетей. Насосно-фильтрующая станция мощностью 1000 кубометров воды в сутки готова на 87%.
В Агентстве восстановления отметили, что после завершения работ общины получат полноценную инфраструктуру не только для водоснабжения, но и для водоотведения, которого ранее не было в большинстве населенных пунктов.
Каховское водохранилище: новости
Напомним, в июне 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды, масштабное затопление населенных пунктов на юге Украины, экологическая и гуманитарная катастрофа, а также исчезновение Каховского водохранилища.
В 2023 году генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль заявил, что частичное восстановление сельхозугодий после уничтожения Каховской плотины обойдется в 4,5 млрд евро. По его словам, из-за теракта Херсонская область, входящая в пятерку лидеров Украины по площади сельскохозяйственных земель, потеряла 92% оросительных систем.
По словам экологов, сейчас на месте водохранилища формируется огромная природная территория площадью около 215 тыс. га. Доктор биологических наук Иван Мойсиенко отметил, что особенность этой территории заключается в отсутствии населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Именно это обстоятельство создает уникальные возможности для формирования масштабной природоохранной территории.