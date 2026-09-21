На месте Каховского моря вырос 10-метровый лес, но его хотят затопить: названа причина

Великий Луг имеет важное историческое значение, однако современная ситуация существенно отличается от той, которая была до строительства дамбы.

На месте бывшего Каховского водохранилища восстановилась уникальная экосистема Великого Луга, но водохранилище нужно строить заново.

Такое мнение высказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. В частности, по мнению Лукашука, перспективы этой территории нужно рассматривать не только с учетом естественного восстановления, но и потребностей населения и экономики региона.

Он подчеркнул, что Великий Луг имеет важное историческое значение, однако современная ситуация существенно отличается от той, что была до строительства дамбы.

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"Великий Луг прекрасно смотрится в исторических очерках… и грантовых презентациях. Но мы живем не в XVI веке, когда в степи стояло несколько хуторов и паслись дикие лошади. Сегодня это города, заводы и агросектор, на котором держится продовольственная безопасность страны", – пояснил свою точку зрения глава облсовета.

Он отметил, что только в Никопольском и Криворожском районах проживает более миллиона человек. До подрыва Каховской ГЭС водохранилище обеспечивало водой Никополь, Марганец, Покров, Томаковку, промышленность Криворожья, а также 584 тыс. га сельскохозяйственных угодий в трех областях.

Он отметил, что после разрушения ГЭС построили водопровод, который позволил спасти систему питьевого водоснабжения, но он не обеспечивает потребности сельского хозяйства в орошении и не создает необходимого запаса воды на засушливые периоды.

"Опустынивания не нужно ждать, оно уже здесь... Воздух стал суше, уровень грунтовых вод падает, а местами их уже нет, начинаются суховые ветры...", – написал он.

Лукашук подчеркнул, что экономика Днепропетровской области в значительной степени зависит от промышленности и аграрного сектора, а дефицит воды может сказаться не только на урожаях, но и на рабочих местах и налоговых поступлениях общин.

"Нет воды – нет урожая, рабочих мест и налогов, за счёт которых живут общины. Зато останутся кустарники, ивовые заросли и Великий Луг. Это же так здорово", – заявил председатель облсовета.

Он считает, что в планах послевоенного восстановления должно быть возобновление работы Каховского водохранилища и ГЭС. Чиновник пояснил, что это необходимо для обеспечения населения водой, стабилизации местного климата и восстановления возможностей для орошения сельскохозяйственных земель.

Что известно о водоснабжении в Днепропетровской области

Согласно сообщению Агентства восстановления от 14 сентября, строительство водопроводов для двух общин Днепропетровской области, начавшееся в 2025 году, сейчас находится на завершающем этапе. После завершения проектов стабильное водоснабжение и современную систему водоотведения должны получить почти 30 тыс. жителей.

Сообщается, что в одной из общин, в состав которой входят 35 населенных пунктов, прокладывают 8,8 км трубопровода водоснабжения и почти 2 км наружных канализационных сетей. Ключевым объектом проекта является насосно-фильтрующая станция мощностью 1500 кубометров воды в сутки. Ее строительство завершено на 99%.

В другой общине, объединяющей 14 населенных пунктов, прокладывают 1,57 км водопровода и 5,25 км внешних канализационных сетей. Насосно-фильтрующая станция мощностью 1000 кубометров воды в сутки готова на 87%.

В Агентстве восстановления отметили, что после завершения работ общины получат полноценную инфраструктуру не только для водоснабжения, но и для водоотведения, которого ранее не было в большинстве населенных пунктов.

Каховское водохранилище: новости

Напомним, в июне 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды, масштабное затопление населенных пунктов на юге Украины, экологическая и гуманитарная катастрофа, а также исчезновение Каховского водохранилища.

В 2023 году генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль заявил, что частичное восстановление сельхозугодий после уничтожения Каховской плотины обойдется в 4,5 млрд евро. По его словам, из-за теракта Херсонская область, входящая в пятерку лидеров Украины по площади сельскохозяйственных земель, потеряла 92% оросительных систем.

По словам экологов, сейчас на месте водохранилища формируется огромная природная территория площадью около 215 тыс. га. Доктор биологических наук Иван Мойсиенко отметил, что особенность этой территории заключается в отсутствии населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Именно это обстоятельство создает уникальные возможности для формирования масштабной природоохранной территории.

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