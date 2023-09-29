В издании назвали главные сдерживающие факторы россиян в Черном море.

Благодаря успешным атакам на российские военные корабли в Черном море Украине все чаще удается установить там определенный контроль, несмотря на обратные усилия со стороны РФ.

Как говорится в статье The New York Times, по мнению аналитиков, способность кораблей ходить, несмотря на угрозы Кремля, может быть следствием новой способности Киева поражать российские военные корабли и потенциально сдерживать их от приближения к украинским водам.

Еще одним возможным сдерживающим фактором в материале NYT назвали то, что суда оказываются на западном побережье Черного моря возле стран-членов НАТО, которые помогают отслеживать активность россиян в море с помощью воздушного патрулирования. По мнению журналистов, агрессивные действия РФ там вызвали бы осуждение.

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Как отметила аналитик американского Центра морской стратегии Тея Данлеви, последние удары ВСУ по росссийским кораблям показали, что "Украина начинает занимать все более наступательную позицию в Черном море" и существует "связь между успехом коридора" и этой военной кампанией. В подтверждение этому она вспомнила об атаке на десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске и то, насколько далеко была эта цель.

"Это важный фактор сдерживания, поскольку он держит российские суда на расстоянии", - пояснила она.

Журналисты напомнили, что за последние недели по новому зерновому коридору прошли семь грузовых украинских кораблей.

Зерновой коридор в Черном море

Первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море израильский корабль Ams1. А 24 сентября из украинского порта вышел второй по счету балкер с украинским зерном. Тогда отправился в плавание корабль Aroyat. Конечный пункт остановки - Египет. Туда корабль следует под флагом Палау, перевозя на борту 17 600 тонн украинской пшеницы.

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