Плетенчук подчеркнул, что сейчас для России важно уберечь уцелевшие корабли.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что в начале полномасштабного российского вторжения количество кораблей Черноморского флота РФ составляла 13 единиц. По состоянию на сейчас 5 из этих судов небоеспособны.

"С начала полномасштабного вторжения в акватории Черного моря РФ имела 13 единиц – 7 из них были штатно, еще 6 они загнали под видом учений перед полномасштабным вторжением, чтобы усилить свою группировку. 5 из них сейчас не боеспособны. По той информации, что у нас есть, 2 из них уничтожены практически полностью", – сообщил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас для России важно уберечь уцелевшие корабли, поскольку они понадобятся оккупантам для обеспечения логистики в случае окончательного уничтожения Крымского моста.

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"Парк этот довольно старенький. И, естественно, на него возлагаются большие надежды, потому что в случае уничтожения Керченского моста на эти корабли нагрузка сразу же возрастет", – резюмировал Плетенчук.

Удары по российским кораблям

В апреле 2022 года украинские защитники уничтожили российскую гордость – крейсер "Москва". Корабль подбили с помощью "Нептуна".

Кроме того, 13 сентября 2023 года в результате удара по доку в оккупированном Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что в ближайшей перспективе Россия вряд ли сможет восстановить эти корабли.

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