"Премиальное" масло может достигать и 100 гривен за 0,5 литра.

Украинцы будут платить за подсолнечное масло еще больше. В ноябре ожидается повышение цены на 2-3%.

Об этом рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин в комментарии Obozrevatel.

По ее словам, в конце октября в магазинах цена на популярное в Украине подсолнечное масло выросло на 4% и составляет 66,65 гривны за литр.

При этом аналитик указала, что в ноябре цена на подсолнечное масло вырастет еще больше - на 2-3%. Таким образом, по прогнозам, литр масла обойдется в 68-69 гривен за литр.

Читайте такжеСахар в Украине за год подорожал почти вдвоеСтоит отметить, что в магазинах Киева стоимость подсолнечного масла за литр уже достигает почти 88 гривен. В то же время "премиальное" масло в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра может достигать и 100 гривен.

В то же время закупочные цены тонны подсолнечника снизилась до 18-19 тысяч гривен благодаря хорошему урожаю. Упасть цене на подсолнечное масло мешают глобальные тенденции.

"Цены на пальмовое масло остаются высокими. Это в ближайшее время будет поддерживать цены на соевое и подсолнечное масло на высоком уровне", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин спрогнозировала, что в Украине в ноябре цены на ряд продуктов вырастут, но отдельные категории товаров - подешевеют.

Автор: Анастасия Горбачева