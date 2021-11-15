В акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода при перевозке подсолнечного масла.

В Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода во время перевозки подсолнечного масла.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Отмечается, что в результате аварийной ситуации жидкость попала к морю на территории причала № 12 Николаевского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Специалисты Госэкоинспекции Северо-Западного округа уже отобрали пробы воды для выявления содержания и концентраций веществ, загрязняющих окружающую среду.

Также ожидается информация от АМПУ о масштабе загрязнения и владельца судна. В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будут рассчитываться убытки, которые инспекция предъявит загрязнителю.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что в Украине действуют устаревшие нормы и требования к качеству воды, которые и не выполняются большинством поставщиков. Она отметила, что уже за несколько десятков лет украинцы могут столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды, поэтому надо внедрять европейские нормы.

Автор: Анна Бредихина