По данным ведомства, предпосылок для роста цен на мясо, кроме инфляции, нет.

В Украине мясная продукция в ближайшее время дорожать не будет.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире одного из телеканалов.

"Поскольку у нас ограничен экспорт и существенно снизились цены на кормовую базу, на зерновые, поскольку мы их не можем вывезти, поэтому предпосылок для роста цен на мясо, кроме инфляции, нет. Есть составляющая незначительного подорожания, связанная с подорожанием топлива, но это единственный фактор", - подчеркнул Высоцкий.

В то же время, по его словам, цены на овощи будут снижаться.

"Мы сейчас входим в пик сезонных цен, дальше они будут снижаться и так будет продолжаться до осени, до конечного сбора урожая. А дальше ситуация будет зависеть от того, как мы будем идти в зиму и какой будет стоимость хранения, что привязана к ценам на разные типы энергии", - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам министра АПК Николая Сольского, вследствие блокирования российскими оккупантами экспорта агропродукции из Украины, цены на мясо и яйца во многих странах мира в ближайшее время могут вырасти на 20-30%.

Сольский добавил, что дефицит украинского зерна уже отражается на всех пищевых продуктах в любой стране мира.

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