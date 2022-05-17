Польская сторона должна пересмотреть требования к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик подписали совместное заявление, которое зафиксировало результаты переговоров сторон по упрощению экспорта украинских зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в совместном заявлении стороны зафиксировали, в частности пересмотр польской стороной требований к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, а также обеспечение возможности транзита зерновых на пограничных инспекционных постах Верхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смильница. Вместе с тем, согласно подписанному документу, Польша должна обеспечить увеличение количества польских ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах до 19 человек, а также работу польских инспекторов в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.

"Меры, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и, соответственно, ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в это время", - отметил Сольский.

"На встрече отдельное внимание было уделено решению вопроса транзита через Польшу украинских товаров животного происхождения категорий, которые неавторизованные согласно требований ЕС (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и тому подобное). Компетентные органы должны наработать механизм безопасного и эффективного контроля за транзитом таких грузов, а также получить согласование Европейской комиссии", - добавили в Минагрополитики.

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах.

По словам главы государства, "Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира".

Эту продукцию невозможно вывезти из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов через заблокированные порты, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.