В Минагрополитики отметили, что посевная проходит на всей контролируемой территории, где нет боевых действий.

В Украине ранние яровые культуры уже посеяны, продолжается посев кукурузы, подсолнечника и гречихи.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире одного из телеканалов.

"Экватор по выполнению весенней посевной в этом году пройден. Фактически посеяно уже более 10 млн га, это около 75% от посевных площадей, которые планировалось засеять. Ранние яровые культуры высеяны все, продолжается посев кукурузы, подсолнечника и гречки", - рассказал он.

По словам чиновника, посевная проходит на всей контролируемой территории Украины, где нет боевых действий.

"На сегодня достаточно благоприятные погодные условия. В случае отсутствия других форс-мажорных факторов есть потенциал для сбора достойного урожая этого года, который начнется уже в конце июня - начале июля", - отметил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, плановые площади под яровые зерновые и масличные в этом году ориентировочно составят 11,45 млн га, что на 3,5-4 млн га меньше, чем в прошлом году, из-за развязанной Россией войны, оккупации территорий и заминирования.

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