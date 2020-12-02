Спрос резко вырос, особенно в Северной Америке: в Канаде — в 2 раза, в США — на 70%.

На мировом рынке чеснока наблюдается рост цен, особенно в Европе. В этом году испанский урожай сильно пострадал от погодных условий, что привело к значительному сокращению производства.

Об этом сообщает Freshplaza.

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На этом фоне спрос резко вырос, особенно в Северной Америке: в Канаде — в 2 раза, в США — на 70%.

Как пишет издание, в сложившихся реалиях мир может столкнуться с нехваткой чеснока.

По словам трейдера из США, в этом году он не ожидает конкуренции на рынке со стороны Китая, Испании, Аргентины, Перу и Мексики. В Китае урожай чеснока в этом году вырос на 20-25%, но есть серьезные проблемы с экспортом из-за нехватки рефрижераторных контейнеров.

Непростая ситуация на рынке чеснока в Нидерландах. Урожай в Испании сократился почти на 45%, а имеющиеся поставки — не самого высокого качества.

С учетом неутешительного мирового урожая и высоких требований со стороны Северной и Южной Америки, цены в Чили, Аргентине и Мексике быстро поднялись до уровней, слишком высоких для европейского рынка.

«Мы прогнозируем, что, когда в ЕС действительно начнутся холода, текущие запасы импортеров очень быстро закончатся, и возникнет дефицит», — говорит трейдер.

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Автор: УНИАН