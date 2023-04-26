"Разведчики" закупают рис по ценам, которые даже ниже магазинных.

После скандала с закупками для армии Министерство обороны продолжает покупать продукты по завышенным ценам. Для нужд Главного управления разведки закупают продукты по ценам в разы ниже, чем Минобороны.

Журналисты проекта "Наші гроші" сравнили цены на продукты, которые указаны в контрактах. Так, военная часть А1225, которая является частью обеспечения ГУР МО, обнародовала отчеты о закупках на 16 миллионов гривен.

Так, разведчики закупили минтай по 69 гривень за килограмм, а у Минобороны он стоял 120 гривень. При этом рис для ГУР обошелся в 26 гривень за килограмм, что дешевле даже цен в магазинах, а у Минобороны – от 59 гривень. Похожая ситуация и с морковью. Для украинской разведки корнеплод стоит 12 гривень, а для Минобороны минимум 28 гривень.

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Скандал с закупками для армии - что известно

21 января журналисты издания "Зеркало недели" опуликовало материал, согласно которому Министерство обороны Украины закупает продукты по звышенным ценам.

23 января глава обронного ведомства Алексей Резников опроверг обнародованную информацияю о закупках для военных по завышенным ценам. Правда, 24 января заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении. Несмотря на это НАБУ начало расследование.

В свою очередь Верховная Рада 24 февраля законопроект №8381, который предусматривает введение прозрачности в оборонных закупках, а президент Владимир Зеленский подписал документ 21 марта.

При этом Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю директора Департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому, бывшему аместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

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