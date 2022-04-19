Над разминированием территории работают подразделения ГСЧС как местные, так и привлеченные из других областей.

Начало посевной кампании в Черниговской области задерживается из-за массового минирования территории.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус эфире информационного марафона.

"Сейчас очень много подразделений ГСЧС как местных, так и привлеченных из других областей, работают над тем, чтобы разобрать завалы и над разминированием. Область очень большая, а враг стоял во многих местах и, соответственно, за собой оставил очень много мин. Спасательная служба занимается этим вопросом безопасности. Ко времени у нас посевная, мы несколько задержимся, потому что очень много минирований", - отметил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

По состоянию на 5 апреля более 900 сельхозпроизводителей привлекли кредиты в украинских банках на общую сумму 1 млрд 785 млн грн.

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