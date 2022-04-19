Враг оставил после себя много мин / Иллюстрация REUTERS

Начало посевной кампании в Черниговской области задерживается из-за массового минирования территории.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус эфире информационного марафона.

"Сейчас очень много подразделений ГСЧС как местных, так и привлеченных из других областей, работают над тем, чтобы разобрать завалы и над разминированием. Область очень большая, а враг стоял во многих местах и, соответственно, за собой оставил очень много мин. Спасательная служба занимается этим вопросом безопасности. Ко времени у нас посевная, мы несколько задержимся, потому что очень много минирований", - отметил он.

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