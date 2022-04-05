У оккупантов остались те же привычки, которые были 100 лет назад, отметил глава Запорожской областной военной администрации.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в Запорожской области оккупанты массово похищают сельскохозяйственную технику и материалы для посевной.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Такие факты есть, уже пару недель такая ситуация. Я бы здесь разделил территорию нашей области на несколько регионов. Первый - это там, где ведутся боевые действия и, соответственно, нельзя проводить никаких сельскохозяйственных работ. Есть территории, где они велись, стояли войска, или обстрелы были и, соответственно, люди, когда выходят на работы, несколько случаев уже было, когда подорвались на кассетных снарядах, и там осложнена ситуация и опасная для жизни. И третья история - то, что массовый грабеж идет... То есть крадется техника (сельскохозяйственная, для посевной - УНИАН) достаточно массово, крадется посевной материал", - сказал Старух.

Он добавил, что оккупанты продают награбленное на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

"Но они, знаете, в одном городе воруют, а во втором городе потом продают... То есть занимаются "зарабатыванием" денег... Это воры. Есть случаи и много, когда разные удобрения воруют. Один из фермеров крупных рассказывал, что украли все, оставили самое дешевое. То есть люди "соображают", что делают. Соответственно забирают самое дорогое, потом продают, потому что, конечно, на временно оккупированной территории затруднен вывоз зерна и материалов для обработки и удобрений", - отметил начальник Запорожской областной военной администрации.

Старух провел исторические параллели поведения оккупантов в Украине сегодня с действиями большевиков в Украинской народной республике в начале 20 века.

"Мне это (похищение техники и материалов для посевной - УНИАН) напоминает 1917-18 годы, первую "большевистскую волну", когда они зашли в Украину, тогда в Украинскую народную республику, украли все паровозы, уголь... То есть мне напоминает все это тот период, когда шел грабеж всего, что можно украсть, что "плохо лежит". Привычки не изменились: сто лет прошло, а привычки остались те же", - подытожил Старух.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в украинское государство.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Мариуполь, Сумы, Чернигов и Николаев.

23 марта заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что посевная кампания в Украине началась на 2% украинских угодий.

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