По данным Минагрополитики, почти 1,5 млрд грн от общей суммы были привлечены по программе портфельных гарантий 80% суммы кредита.

По состоянию на 5 апреля более 900 сельхозпроизводителей привлекли кредиты в украинских банках на общую сумму 1 млрд 785 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что 1,494 млрд грн от общей суммы были привлечены по программе портфельных гарантий 80% суммы кредита.

По данным Минагрополитики, среди регионов-лидеров по привлечению кредитов: Кировоградская область (405 млн грн, что составляет 22% от общей суммы), Винницкая (365 млн грн - 20,4%), Днепропетровская (267 млн грн - 14,9%), Одесская (161 млн грн - 9%), Львовская (159 млн грн - 8%).

"Государство сделало все, чтобы максимально, насколько это возможно в период войны, нивелировать риски срыва посевной. Кредитование аграриев – один из основных приоритетов банков. Условия для предоставления кредитов упрощены максимально. Причем банки кредитуют наших аграриев даже в тех регионах, где идут бои, потому что необходимо сеять, и даже под такой опасностью люди выходят на свои поля", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

В ведомстве напомнили, что при сроке кредитования до 60 млн грн по этой программе процентная ставка для аграриев составляет 0% годовых (по программе государственной финансовой поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%"). Срок кредитования - до 6 месяцев, а после его завершения процентная ставка для заемщиков составит 5%. Воспользоваться кредитом могут аграрии, подпадающие под определение с/х товаропроизводителя.

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