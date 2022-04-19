Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей из-за войны, которую развязала Россия, будут не пригодны для посева зерновых в этом году.

Основными причинами являются активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях, говорится в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Непрерывные военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в ООН заявили, что закрытие украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. Украинские хранилища переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 млн человек во всем мире. Но цепочка поставок была нарушена российской войной против Украины, из-за чего порты не могут нормально работать.

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