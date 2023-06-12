Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд.

Подрыв оккупантами Каховской ГЕС не спровоцирует в 2023 году критического дефицита агропродукции.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виталий Головня, отметив при этом, что в результате подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых, но эти потери не будут критическими, сообщает Укринформ.

"Критического дефицита продукции в этом году мы не почувствуем, так как в прошлом году мы уже потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного", - отметил Головня.

Заместитель министра также подчеркнул, что прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут превысить $10 млрд из-за невозможности полноценного осуществления сельскохозяйственной деятельности на затопленных территориях.

"Мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть орошаемых земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные же территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так немного там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет", — отметил чиновник.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия для агросектора

6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Аграрии заявили, что подрыв Каховской ГЭС оставит большое количество полей без орошения. После того как вод спадет, территории будут непригодны для ведения сельского хозяйства, так как все поля орошали за чет воды, поставляемой из Каховской ГЭС. Системы орошения больше нет.

Пострадают молочные товарные комплексы, так как не будет ввозможности выращивать корма.

7 июня 2023 года аграрии заявили о том, что об арбузах можно забыть.

Аграрии убеждены, что Херсонские арбузы и помидоры исчезнут на долгие годы. Урожай арбузов, который мог быть собран в этом году, полностью уничтожен.

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