Кроме того Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.

Украина установила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, сообщает Reuters.

По его словам, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продуктов питания.

"Эти маршруты неидеальны, но мы делаем все возможное, чтобы развивать их", — сказал он в кулуарах азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Сеник отметил, на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что разблокировать украинские порты помогают Турция, Великобритания, Канада, ООН и другие европейские страны. Также президент во время своего выступления в Сингапуре рассказал о последствиях продовольственного кризиса и войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Ермак заявил, что мировой продовольственный кризис, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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