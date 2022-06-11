По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, в настоящее время ожидается ответ от РФ.

Турецкие власти предложили провести четырехстороннюю встречу в формате ООН-Турция-Украина-РФ по поводу разблокирования экспорта зерна из украинских морских портов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

"Наша позиция была изложена весьма четко. Мы ожидаем ответа российской стороны, как по вопросу проведения встречи, так и других деталей. Турция продолжит акцентировать внимание на этом вопросе", - сказал турецкий министр.

Он напомнил, что у него состоялся обмен мнениями по вопросу поставок зерна из черноморских портов Украины с его российским коллегой Сергеем Лавровым, который на днях посетил Анкару.

"Я довел до сведения Лаврова мысль о том, что план ООН (по транспортировке зерна из портов Украины – ред.) является наиболее правильным. Детали плана должны быть обсуждены сторонами. Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что устранение преград на пути экспорта из Черного моря представляет жизненное значение для слаборазвитых стран.

Как сообщал УНИАН, 8 июня стало известно, что Россия готова обсуждать с Турцией безопасность судов с зерном, которые будут отплывать из портов Украины. Однако, в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, РФ требует устранить препятствия на пути экспорта российских товаров.

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