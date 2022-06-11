Глава государства во время выступления подчеркнул, что Россия должна чувствовать, что у ее агрессивной политики есть последствия прежде всего для нее самой.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что именно на поле боя в Украине решается будущий международный порядок.

Об этом глава государства сказал во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла", выступление которого состоялось онлайн.

"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможным все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна чувствовать, что у ее агрессивной политики есть последствия, прежде всего для нее самой.

По его словам, важность проведения реформы ООН - чтобы все государства соблюдали международное право, чтобы никто не нарушал мировой порядок.

"Система ООН и, в частности Совет Безопасности ООН на сегодня не дают справедливого представительства для большинства народов мира. Голос целых регионов часто не может быть услышан именно тогда, когда это жизненно важно. Если бы эта реформа уже состоялась, мы бы сегодня могли реагировать на любую агрессию и не только России, действительно на глобальном уровне", - отметил Зеленский.

Он призвал ценить те достижения и возможности, которые приобретены благодаря мудрому лидерству в прежние времена, благодаря борьбе многих поколений разных народов.

"Мы должны ценить то, что дает нам шанс жить в мире и работать ради общего блага в наших обществах и в мире. А значит, мы должны остановить Россию, остановить войну, которую это государство развязало против моего государства, пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизни людей не имели никакого значения", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важно сломать способность России блокировать моря.

"А если этого не будет, и если из-за российской блокады мы не сможем и в дальнейшем экспортировать наше продовольствие, которого не хватает сейчас на глобальном рынке, мир ожидает жестокий продовольственный кризис и голод. Голод многих стран Азии и Африки. Вслед за дефицитом продовольствия неизбежно придет политический хаос, который может привести к падению многих правительств, к краху многих политиков", - констатировал президент Украины.

Благодаря страны за поддержку Украины и внимание к государству, Зеленский отметил: "Это поддержка и внимание не только для Украины, но и для вас самих, чтобы ваше будущее было безопасным. Потому что именно на поле боя Украины решается, по каким правилам будет жить мир и что все же будет возможным, а что невозможным".

Он призвал уберечь мир от возвращения к временам, когда все решалось на основе так называемого "права силы", а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения.

Как известно, Азиатский саммит по безопасности Shangri La Dialogue проходит 10-12 июня в Сингапуре.

Вас также могут заинтересовать новости: