Средние цены на продовольствие в апреле выросли на 1,7% по сравнению с мартом и на 30% по сравнению с апрелем 2020 года.

Цены на продовольствие в мире в апреле продолжили рост одиннадцатый месяц подряд, достигнув самого высокого среднемесячного значения с мая 2014 года.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие в апреле 2021 года выросли на 1,7% по сравнению с мартом и на 30% по сравнению с апрелем прошлого года.

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В частности, цены на зерновые в апреле выросли на 1,2% по сравнению с мартом и на 26% по сравнению с апрелем 2020 года. Больше всего подорожала кукуруза, тогда как цены на пшеницу в основном оставались стабильными.

"На фоне общего сокращения предложения кукурузы и сохраняющегося высокого спроса цены на кукурузу на 66,7 % превысили показатели за соответствующий период прошлого года и остаются на самом высоком уровне с середины 2013 года", – отметили в ФАО.

Средние цены на растительные масла выросли на 1,8% против мартовского показателя. В то время как соевое, рапсовое и пальмовое масла подорожали, цены на подсолнечное масло, напротив, несколько снизились в связи с урегулированием спроса.

Молочная продукция в апреле подорожала на 1,2%. В ФАО отметили, что рост данного показателя продолжается уже одиннадцатый месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 24,1%выше, чем в апреле прошлого года.

В частности, в апреле выросли цены на сливочное масло, чему способствовал активный импорт со стороны Азии. Цены на сыр также выросли из-за высокого спроса в Азии и меньших, чем ожидалось, объемов производства в Европе.

Также в апреле по сравнению с мартом на 1,7% выросли цены на мясо, которые оказались на 5,1% выше апреля 2020 года. В мире подорожали почти все виды мяса, кроме птицы, цены на которую остаются стабильными.

Мировые цены на сахар выросли на 3,8% за прошлый месяц и оказались почти на 60% выше показателя апреля прошлого года.

"Такое повышение международных котировок сахара объясняется активными закупками на фоне возросших опасений относительно сокращения мирового предложения в сезоне 2020–2021 годов в результате медленной уборки урожая в Бразилии и потерь от заморозков во Франции", – отметили в ФАО.

Рост цен в Украине

Потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2020 года - составила 8,4%, замедлившись с 8,5% в марте.

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Автор: Анна Нагорная