Речь идет о соглашении об экспорте украинского зерна Черным морем.

Министры стран "Большой семерки" (G7) настаивают на продлении и расширении соглашения по поводу экспорта украинского зерна черноморской акваторией.

Свои предложение министры сельского хозяйства стран Организации опубликовали в рамках совместного коммюнике, которое удалось составить за время двухдневной встречи в городе Миядзаки (Япония). Об этом пишет Reuters.

"Мы (министры стран G7 – ред.) решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы", - заявила "Большая семерка".

Министры отметили, что на данный момент Россия манипулирует вопросом об экспорте зерновых, чтобы дестабилизировать геополитическую ситуацию в регионе. В G7 говорят, что Россия фактически "милитаризировала" тему продовольствия: "Подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия", - заявили там.

Чиновники указали в коммюнике, что готовы предоставить экспертную помощь в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры Украины, которые необходимы для восстановления и реконструкции государства.

Россия блокирует инспекции суден в Чорном море

Напомним, что несмотря на договоренность о продлении так называемой "зерновой сделки" (о возобновлении соглашения еще на 120 дней стало известно 18 марта 2023 года), Россия фактически остановила экспорт украинского зерна, заблокировав инспекции кораблей в Черном море.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова, враг ведет подрывную деятельность с 10 апреля. По состоянию на 17-18 апреля агрессор не позволил провести ни одной инспекции в территориальных водах Турции. Это вызвало беспокойство у Турции, как страны-посредника подписания "зерновых соглашений". Также "пищевой террор" РФ прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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