Рабочие консультации с ООН и Турцией относительно путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур СКЦ продолжаются.

Украина и Турция пришли к соглашению о возобновлении инспектирования судов, прибывающих под погрузку украинским зерном.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков в Facebook.

"Завершили встречу с Хулуси Акаром, министром национальной обороны Турции. На повестке дня главный вопрос - разблокирование и обеспечение эффективного функционирования Черноморской зерновой инициативы. Пришли к согласию относительно возобновления регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном", – написал он.

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Кубраков напомнил, что с 10 апреля Россия прекратила регистрацию нового входного флота к участию в инициативе и отказалась работать по планам украинских портов. Это сделало невозможным составление инспекционных планов и фактически остановило вход новых судов в рамках зерновой инициативы.

Он добавил, что за последние два дня, 17-18 апреля, не был составлен инспекционный план и не проведено ни одной инспекции в территориальных водах Турции. 18 апреля украинская сторона предложила провести хотя бы 2 инспекции выходного и 2 инспекции входного флота. Это предложение было поддержано также турецкой стороной, но не было реализовано из-за позиции России.

"Требуя регулировать деятельность украинских портов путем определения судов, которые могут участвовать в инициативе, Россия нарушила официальные процедуры совместного координационного центра и условия зернового соглашения в частности. Требования контролировать и вмешиваться в работу украинских портов неприемлемы для нас", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Кубраков подчеркнул, что несмотря на то, что инспекции судов будут возобновлены, рабочие консультации с ООН и Турцией относительно путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур СКЦ продолжаются.

Война в Украине и зернвой коридор

22 июля 2022 года Украина и Россия договорились об открытии "зернового коридора". Посредником в переговорах выступала Турция.

18 марта 2023 года министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Черноморская зерновая инициатива продлена на 120 дней.

По состоянию на конец марта, начиная с 1 августа 2022 года, из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

В марте 2023 года на фоне ереизбытка украинского зерна в ряде стран начались протесты местных фермеров, так как ввоз агропродукции из Украины не дает им шансов реализовать собственную продукцию.

15 апреля правительство Польши приняло решение временно запретить ввоз зерна из Украины. Венгрия также временно запретила импорт зерновых и масличных культур из Украины. 16 апреля стало известно о том, что запретить ввоз украинского зерна и продовольствия могут власти Болгарии. Такеое же решение приняла и Словакия.

19 апреля 2023 года в Минагрополитики заявили о том, что украинское зерно спасло Европу от инфляции.

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