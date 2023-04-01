Каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают.

Лидеры пяти стран-членов Европейского Союза заявили о перенасыщении внутреннего рынка сельхозпродукции в связи с тем, что товар из Украины не попадает в пункты назначения.

Как сообщает Associated Press, премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии направили письмо в Европейскую комиссию и ее председателю Урсуле фон дер Ляйен в котором просят ЕС принять меры в связи с перенасыщением.

В письме отмечается, что каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают так, как ожидалось.

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Премьеры обратились к Брюсселю с просьбой рассмотреть возможность срочной закупки 27 странами-членами ЕС излишков продукции, а также выделить средства для скорейшего развития транспортной и складской инфраструктуры.

Как говорится в документе, беспрецедентным является приток "зерна, масличных семян, яиц, мяса птицы, сахара, яблочного сока, яблок, ягод, муки, меда и лапши".

"Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у стран-членов (граничащих с Украиной). Мы также возобновляем наш призыв о финансовой поддержке со стороны ЕС для нужд быстрого развития транспортной инфраструктуры", - говорится в письме премьер-министров.

Война в Украине и экспорт зерна

В июне 2022 года Украина, Турция, Россия и ООН подписали договор об экспорте зерна. Сообщалось, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев.

В марте 2022 года РФ согласилась продлить зерновую сделку, но выдвинула условия. Агрессор заявил, что согласен продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекал 18 марта, но только на 60 дней.

25 марта 2022 года Оман предложил Украине создать зерновой или зерново-продовольственный хаб на своей территории. В случае реализации проекта Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, который функционирует в Индийском океане.

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