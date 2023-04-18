Сейчас более 50 кораблей не могут пересечь Босфор для того, чтобы попасть в Украину. Корабли в украинской акватории также заблокированы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал преступную тактику РФ, которую агрессор продолжает воплощать в рамках углубления продовольственного кризиса и дискредитации Украины - государства-житницы для стран, которые зависят от поставок зерна.

Как известно, экспорт украинских зерновых "на паузе" уже в течение двух дней из-за блокирования инспекций кораблей со стороны РФ. По мнению Блинкена, агрессор сознательно нарушает свои обещания. Об этом он заявил во вторник, 18 апреля, во время встречи стран G-7 ("Большой семерки") в Японии, передает Голос Америки.

"Россия снова блокирует поставки украинского зерна миру, повышая цены на продовольствие для людей повсюду. За последние несколько дней ни одно судно не вышло из Украины и загрузка более 50 судов заблокирована. Страны во всем мире зависят от этого спасительного зерна. Россия нарушает свои обещания перед ними", - заявил он.

Россия заблокировала украинский зерновой экспорт

Напомним, что 17 апреля РФ в очередной раз заблокировала инспекцию судов в Босфоре (территориальные воды Турции), тем самым нарушая собственные обещания, которые обязалась соблюдать при подписании "зерновых соглашений" с Украиной в июле 2022 года.

Тогда гарантами-посредниками того, что РФ прекратит блокаду украинских портов и судов для возобновления экспорта зерновых, стали ООН и Турция.

Как прокомментировал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, РФ умышленно подталкивает сделку к критическому пределу, нарушая договоренности в одностороннем порядке.

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