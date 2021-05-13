Также министерство готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способного развивать это направление.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) запускает пилотный проект по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Как отметил министр агрополитики Роман Лещенко на встрече с директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в Украине насчитывается 5,48 млн га мелиоративных земель, из которых в 2019 году фактически поливались около 550 тыс. га.

«Украинские системы орошения устаревшие и изношенные, и требуют восстановления – одними государственными дотациями проблему не преодолеть... Сейчас финализируем техническую документацию пилотного проекта с ЕБРР в Одесской области. Первоначально реализуем национальный проект орошения на юге, а дальше – масштабируем на всю страну», – сказал Лещенко.

Также он сообщил, что Минагрополитики готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способного развивать это направление.

Представитель ЕБРР со своей стороны отметил, что видение стратегии украинского правительства по орошению земель на юге Украины полностью совпадает с позицией международных партнеров.

В пресс-службе сообщили, что проекты по мелиорации будут финансироваться за счет резервных фондов государства, а также путем привлечения международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, Всемирный банк, IFC.

Что этому предшествовало

Правительство намерено в этом году запустить пилотный проект по орошению земель в трех областях Украины – Херсонской, Одесской и Николаевской.

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

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Автор: Анна Нагорная