Средняя стоимость гектара земли на сегодня составляет 39 тысяч гривень.

Несмотря на войну в Украине, за два года с момента запуска рынка земли стоимость гектара выросла на 20%, до 39 тысяч гривень.

Об этом сказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Людмила Шемелинец в эфире телемарафона.

"В 2021 году мы имели среднюю цену 32 тысячи гривень за гектар, сегодня мы имеем 39 тысяч - средняя стоимость по Украине. Есть ведущие области, где стоимость земельных участков значительно выше. Ивано-Франковская область - 74 тысячи гривень, Львовская и Киевская - 56 тысяч, Полтавская, Тернопольская - 40 тысяч за гектар", - сказала она.

Видео дня

По ее словам, от старта рынка земли в 2021 году, на сегодня имеем около 68 тысяч сделок купли-продажи и 16 тысяч сделок дарения земельных участков.

Из 470 тысяч гектаров 150 тысяч уже возвращено в обращение после разминирования. Владельцы заминированных земельных участков освобождены от налогообложения за них.

Замминистра считает, что после войны земельные участки в Украине будут более инвестиционно привлекательными.

"Стоимость земельных участков растет и я уверена, что будет расти дальше", - добавила Шемелинец.

Рынок земли в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года в Украине официально был запущен рынок земли. Поскольку закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе гражданами страны-агрессора, до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

По подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия, за год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

По состоянию на конец октября 2022 года средняя стоимость одного гектара земли достигла 37 тыс. 867 грн за гектар. В этот период годом ранее гектар земли стоил 36562 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: