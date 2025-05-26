Отмечается, что цены на клубнику резко упали.

Цены в Украине на популярные прошлогодние овощи продолжают повышаться. Вторую неделю подряд дорожает столовая свекла, причем цены растут, как на прошлогоднюю продукцию.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что прошлогодний овощ подорожал с 30-33 до 45-50 гривень за килограмм, а нынешнего года – с 50-55 до 55-60. При этом в Украине начал дешеветь ранний картофель – с 70-80 до 45-65 грн/кг, при этом цены на прошлогодний выросли с 18-25 до 23-25 грн/кг.

В то же время, несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук с 25-26 до 23-25 грн/кг. Дороже, чем неделей ранее, продавался томат. Цены на этот популярный овощ подскочили с 55-90 до 60-110 грн/кг.

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При этом снизилась стоимость кабачка с 63-73 до 30-65 грн/кг, редиса – с 25-30 до 22-25 грн/кг.

Цены в сегменте зелени преимущественно росли. Так, спаржа подорожала с 350-450 до 250-350 грн\кг, а зеленый лук – с 80-100 до 120-200 грн/кг.

На сегодняшний день большинство украинских садоводов заявили о завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, в результате яблоко дорожает с 32-50 до 33-70 грн/кг. В то же время стремительный рост предложения клубники привел к обвалу цен с 215-245 до 120-170 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что цены на клубнику в Украине находятся на очень высоком уровне.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил, что растут цены на мясо птицы.

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