В "Слуге народа" спрогнозировали сроки принятия закона о рынке земли

Александр Корниенко отметил, что это зависит от того, когда профильный комитет рассмотрит поправки.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прогнозирует принятие закона о рынке земли в декабре.

Об этом он сказал в интервью изданию «Новое время».

На вопрос, когда в целом будет проголосован законопроект о рынке земли, Корниенко ответил: «В зависимости от того, как комитет успеет внести все поправки. Это может быть либо с 2 декабря, либо с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть».

На вопрос, когда может состояться референдум относительно рынка земли, он отметил, что сначала необходимо принять пакет законов о народовластии. «Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем», - добавил Корниенко.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.